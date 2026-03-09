Mandorlo in fiore alle Fabbriche chiaramontane il concerto Suoni del mondo

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Un viaggio musicale tra culture e tradizioni diverse attraverso le sonorità del clarinetto. Si intitola "Suoni del mondo" il concerto in programma alle Fabbriche Chiaramontane nell’ambito della 78esima Sagra del Mandorlo in fiore e del 68esimo Festival internazionale del folklore. L’appuntamento è martedì 10 marzo alle 17 negli spazi delle Fabbriche Chiaramontane dove si esibirà l’Amadeus Clarinet Choir, formazione composta da diversi strumentisti che guiderà il pubblico in un percorso musicale capace di attraversare atmosfere e tradizioni differenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Mandorlo in Fiore, "I Bambini del Mondo" aprono la kermesseIl festival internazionale “I bambini del mondo”, giunto alla 23ª edizione, aprirà anche quest’anno il “Mandorlo in Fiore” di Agrigento.

Quell'impalcatura strozza la Sagra: scatta il piano d'emergenza per i bus del Mandorlo in fioreIl Mandorlo in Fiore si prepara a invadere le strade di Agrigento, ma quest'anno la festa dovrà fare i conti con un ostacolo imprevisto:...

