Mandorlo in Fiore I Bambini del Mondo aprono la kermesse

“I Bambini del Mondo” hanno dato il via alla 23ª edizione del festival internazionale “Mandorlo in Fiore” di Agrigento, portando in piazza musica, colori e speranze. La manifestazione, che ogni anno attira migliaia di visitatori, mostra le tradizioni di diversi Paesi attraverso spettacoli e mostre. Quest’anno, il tema centrale riguarda l’integrazione tra culture diverse. La cerimonia di apertura si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con i bambini provenienti da tutto il mondo che hanno sfilato con abiti tradizionali.

Il festival internazionale "I bambini del mondo", giunto alla 23ª edizione, aprirà anche quest'anno il "Mandorlo in Fiore" di Agrigento. L'iniziativa, organizzata dall'Aifa – Associazione international folk Agrigento – ha ottenuto nuovamente il patrocinio della commissione nazionale italiana per l'Unesco, dell'Unicef Italia e della società Dante Alighieri. Il riconoscimento dell'Unesco è stato confermato, come si legge nella nota inviata dal segretario generale Enrico Vicenti al presidente dell'Aifa Luca Criscenzo, "in considerazione del valore didattico, culturale e sociale dell'iniziativa". L'Unicef Italia ha rinnovato il proprio sostegno, ricordando che "I bambini del mondo" sono da anni insigniti del titolo di Ambasciatori di Pace.