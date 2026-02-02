Napoli colpo in prospettiva | in arrivo Milton Pereyra dal Boca Juniors

Il Napoli si prepara ad accogliere Milton Pereyra dal Boca Juniors. Il club partenopeo punta sul giovane talento argentino, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. La società vuole rinforzare la squadra e puntare sui giovani per il futuro. Pereyra, 21 anni, è considerato uno dei prospetti promettenti del calcio sudamericano. La trattativa sta andando avanti e si aspetta l’annuncio ufficiale a breve.

Il Napoli guarda al futuro e piazza un colpo in prospettiva. È infatti alle firme Milton Pereyra, attaccante classe 2008 di proprietà del Boca Juniors. Il giovane talento argentino è già in Italia, pronto a formalizzare il suo trasferimento in azzurro. A riportare l'indiscrezione è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, secondo cui l'operazione è ormai in fase conclusiva e manca soltanto l'ufficialità. Un investimento chiaro sulla linea verde da parte del club partenopeo, sempre più attento a individuare e bloccare profili di grande prospettiva internazionale.

