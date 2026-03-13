Sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.00 il Cinema Impero di Martignacco ospiterà “Il Mondo in Passerella”, una sfilata multiculturale che mette in mostra abiti e tradizioni provenienti da diversi Paesi. L’evento coinvolgerà diverse realtà locali e internazionali, offrendo un’occasione di incontro tra culture diverse attraverso la moda e le storie di chi partecipa. La serata si svolgerà all’interno della struttura di Martignacco.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.00, il Cinema Impero di Martignacco ospiterà “Il Mondo in Passerella”, una sfilata multiculturale dedicata all’incontro tra tradizioni, storie e identità provenienti da diversi Paesi del mondo. L’evento, a ingresso gratuito, vuole essere un momento di condivisione e dialogo, in cui abiti tradizionali, colori e radici culturali si intrecciano sullo stesso palco per raccontare la ricchezza delle differenze. In un tempo in cui tutto corre veloce, “Il Mondo in Passerella” si propone come un’occasione per fermarsi, ascoltare e riscoprire quanto, al di là delle lingue e delle tradizioni, le persone siano profondamente simili. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Una raccolta di contenuti su Il Mondo in Passerella a Martignacco

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