Accordo Confcommercio-Comune di Martignacco per calmierare gli aumenti Tari

L’accordo tra Confcommercio e il Comune di Martignacco mira a contenere gli aumenti della Tari per le piccole imprese del settore commerciale e turistico. Attraverso risorse comunali, si cerca di alleviare l’impatto delle nuove tariffe, sostenendo le attività locali. Questa iniziativa vuole favorire un clima di collaborazione e tutela delle imprese, garantendo una gestione più equa delle tariffe e contribuendo alla crescita economica del territorio.

Risorse comunali per attenuare gli aumenti della Tari a carico delle piccole imprese del commercio e del turismo. È questo il risultato ottenuto da Confcommercio Udine dopo il confronto tra l'Amministrazione comunale e il mandamento Tresemane a seguito dei rincari della tassa rifiuti.

