Il trucco nero è tornato in passerella, segnando un ritorno alle atmosfere più decise e intense. Dopo anni di look makeup leggeri, basati su luminosità e sfumature morbide, questa stagione vede protagonisti contrasti forti e tonalità scure. Le modelle sfoggiano ora occhi profondi e look più marcati, rinnovando così la tendenza che era stata meno presente negli ultimi tempi.

Gli ultimi, sono stati anni di look make up appena percepibili in passerella. Discreti, giocati su luminosità e giochi di ombre, privi di colore e di contrasti. Scelte che abbiamo chiamato make up – no – make up e di cui siamo diventate esperte artefici. Sempre in bilico, lungo quella linea sottile che mostra un volto naturale, sublimato da un trucco che non vuole farsi vedere. Ma le sfilate dell’AutunnoInverno 202627, in svolgimento a Milano, ci mostrano che qualcosa è cambiato. Che il trucco c’è e si deve di nuovo vedere. Lo affermano le sfilate di Prada e Gucci e poi ancora Roberto Cavalli e Missoni etc. Ognuna a suo modo: il colore (spesso nero, intenso e dark) definisce lo sguardo, lo sfuma. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il trucco (nero) è tornato in passerella

Sarà nero, come sulla passerella di Roberto Cavalli Autunno/Inverno 2026/27. Torna in auge la bellezza dark, neo romanticaAlla sfilata Roberto Cavalli Autunno Inverno 2026/27 il nero non è solo un colore, è un territorio da esplorare.

Milano Fashion Week, gli occhi bordati di nero di Prada e il trucco spontaneo di Max MaraDalle passerelle Autunno/inverno 2026-27 tutte le tendenze make-up e capelli da scoprire, replicare e votare +++dropcap La Milano Fashion Week...

