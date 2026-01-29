Ora D’Arte | gli anni ruggenti rivivono nel labirinto di Franco Maria Ricci

Ora D’Arte torna a vivere nel labirinto di Franco Maria Ricci, a venti chilometri da Parma. Quel luogo sembra uscito da un sogno, con un intricato labirinto di bambù che ospita il lavoro di un artista che ha fatto dell’eleganza la sua firma. Qui, il tempo si ferma e si lascia catturare dalla bellezza senza tempo di un mondo che sembra aver resistito alle mode.

Life&People.it A circa 20 km a nord di Parma, esiste un luogo dove il tempo sembra essersi arreso al primato della bellezza: una geometria di bambù che racchiude, come un antico scrigno, il genio visionario di chi ha fatto dell’eleganza una missione di vita. Al Labirinto della Masone di Fontanellato il silenzio della natura si appresta a dialogare nuovamente con le voci della cultura contemporanea grazie alla rassegna Ora D’Arte 2026, un ciclo di quattro appuntamenti che, fino al 20 marzo, trasformerà il museo in un raffinato salotto intellettuale. Non sono semplici conferenze, ma vere e proprie epifanie estetiche, nate per preparare il terreno alla grande mostra primaverile dedicata a Erté, il maestro che ha tradotto il sogno dell’ Art Déco in un linguaggio universale.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

