Milan pressing su Gila | tra resistenza Lazio e incastri di mercato

Il mercato calcistico di questa stagione vede il Milan concentrato sulla trattativa per Gila, mentre la Lazio cerca di mantenere i suoi elementi più importanti. Furlani continua i colloqui con Lotito per convincerlo a cedere il giocatore, in un contesto di incontri e strategie di mercato. Le sorti della trattativa rimangono incerti, tra interessamenti e esigenze di rafforzamento delle squadre coinvolte.

Furlani non interrompe i contatti con Lotito per convincerlo a cedere Gila in questa sessione, già anticipato da Igli Tare a Dicembre con il procuratore del giocatore, ma tra un possibile interessamento dell’ Inter e di club inglesi con le cessioni di Guendouzi al Fenerbahce e Castellanos al West Ham, il presidente biancoceleste non vorrebbe perdere altri giocatori chiave in questa sessione di mercato. Acquistato dallo stesso Tare alla Lazio nel 2022 dal Real Madrid B per 5 milioni di euro, secondo ‘Calciomercato.com’, la cifra dell’ affare si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro con il 50% che andrebbe nelle casse del Real Madrid ma i rossoneri sperano di riuscire a trovare un accordo intorno a 15 milioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it

