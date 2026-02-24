eddie howe fornisce aggiornamenti al newcastle united su sandro tonali e anthony gordon

Eddie Howe ha aggiornato i tifosi del Newcastle United sulla condizione di Sandro Tonali e Anthony Gordon, chiarendo che entrambi sono in buone condizioni e pronti a giocare. La notizia arriva dopo settimane di preoccupazioni per alcuni infortuni che avevano tenuto lontani i due dal campo. Howe ha spiegato che le risposte delle loro risposte fisiche sono positive e che si aspettano di vederli in azione presto. La squadra si prepara per la prossima sfida di campionato.

Eddie Howe ha fugato ogni timore sull'attuale forma fisica della coppia del Newcastle United Sandro Tonali e Anthony Gordon. Entrambi i Magpies non erano visibili durante l'ultimo allenamento della squadra, che si è svolto davanti alle telecamere prima della sfida di ritorno degli spareggi di Champions League contro il Qarabag. Gordon era in una forma eccezionale avendo segnato quattro gol in Azerbaigian la scorsa settimana, con Howe che ha ammesso che si trattava più di una precauzione che di qualsiasi problema di infortunio.

Il prodigio del Newcastle United affronta la sfida di Eddie Howe dopo la crisi degli infortuni: “Il ragazzo è un po’ speciale”Il giovane talento del Newcastle United ha affrontato una sfida importante dopo una serie di infortuni che lo avevano messo in dubbio.

La mossa dell’Arsenal per Sandro Tonali si avvicina, dopo la notizia bomba della sostituzione del Newcastle United#Sandro-Tonali- Arsenal || L’Arsenal si muove concretamente per Sandro Tonali.

Newcastle United Injury & Transfer Updates Ahead of Leeds Clash Eddie Howe Press Conference