Il maltempo rovina il finale della Sagra | annullate sfilata e cerimonia al Tempio della Concordia

A causa delle condizioni atmosferiche avverse, la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore ha subito modifiche al suo programma. L’organizzazione ha comunicato l’annullamento della sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei “Bambini del Mondo” e dei carretti siciliani, prevista per domenica mattina. La cerimonia al Tempio della Concordia è stata anch’essa cancellata, lasciando un vuoto nel programma finale dell’evento.

Le previsioni di maltempo rovinano il gran finale della 78esima edizione del Mandorlo in Fiore. L’organizzazione ha annunciato l’annullamento della sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei “Bambini del Mondo” e dei carretti siciliani, prevista per domenica 15 marzo alle 9, e della cerimonia conclusiva delle 14 al Tempio della Concordia. VIDEO. Mandorlo in fiore, i gruppi in Prefettura per lo scambio dei doni: popoli uniti per la pace I biglietti già acquistati saranno rimborsati. Gli eventi si svolgeranno comunque al Palacongressi, dove è stata predisposta una nuova programmazione. Alle 11 è in programma lo spettacolo di folklore internazionale “L’abbraccio dei Popoli”, con biglietto d’ingresso di 9 euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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