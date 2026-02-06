Venardi Gnocolar il percorso della sfilata modificato per la cerimonia olimpica

Questa mattina il Comune di Verona ha annunciato che il percorso della tradizionale sfilata di Carnevale, in programma il 13 febbraio, sarà modificato. La decisione arriva in vista della cerimonia olimpica e il Comune comunica che la festa sarà organizzata dal Comitato Benefico Festa de la Renga ETS. La gente aspetta con ansia l’evento, che rimane uno dei momenti più attesi del Carnevale veronese.

Si avvicina il tanto atteso Venardi Gnocolar: il 13 febbraio si svolgerà la tradizionale sfilata di Carnevale, che dal Comune di Verona specificano che sarà organizzata dal Comitato Benefico Festa de la Renga ETS. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del Carnevale di.

