Il lungo addio di Cabiate a Nicolò Ciullo morto a 28 anni nell’incidente in moto | centinaia di messaggi sui social

A Cabiate si continua a ricordare Nicolò Ciullo, il giovane di 28 anni morto in un incidente in moto a Paderno Dugnano. Centinaia di messaggi sono stati pubblicati sui social per rendere omaggio a lui, scomparso lo scorso sabato. L’affetto verso Nicolò rimane vivo anche dopo i funerali, con la comunità che si raccoglie intorno alla sua memoria.

Il giovane è morto nello schianto in moto a Paderno Dugnano. Dopo i funerali a Cabiate il dolore continua sui social Un addio che non si è fermato al giorno dei funerali. A Cabiate continua il ricordo di Nicolò Ciullo, il giovane di 28 anni morto sabato scorso in un tragico incidente stradale mentre era in sella alla sua moto a Paderno Dugnano. La notizia della sua scomparsa si è diffusa dopo qualche giorno e ha colpito profondamente amici, conoscenti. Nei giorni successivi alla tragedia centinaia di messaggi sono man mano comparsi sui social: parole semplici, piene di dolore e affetto, che raccontano quanto fosse conosciuto e apprezzato. Il drammatico schianto è avvenuto sabato scorso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Una comunità intera si stringe attorno alla famiglia di Nicolò Ciullo, il giovane di 28 anni scomparso sabato scorso a seguito di un gravissimo incidente stradale a Paderno Dugnano. Nicolò, che viveva a Cabiate, era in sella alla sua moto quando si è scontrato - facebook.com facebook