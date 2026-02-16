È morto a 28 anni il motociclista coinvolto nell’incidente a Colverde
Un giovane motociclista di 28 anni è morto dopo l’incidente che si è verificato domenica 15 febbraio a Colverde: l’uomo era rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto in un tratto di strada scivoloso.
Non ce l’ha fatta il giovane motociclista di 28 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 15 febbraio a Colverde. Secondo quanto appreso sarebbe arrivato all'ospedale Sant'Anna già privo di vita. Il ragazzo era stato coinvolto in uno scontro tra un’auto e una moto lungo la Sp17, all’altezza del benzinaio. L’impatto, avvenuto poco prima delle 18, era apparso subito molto grave. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia. Il 28enne era stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.🔗 Leggi su Quicomo.it
