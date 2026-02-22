Morto nell'incidente a Trani sui social il video prima dello schianto | il tachimetro segna 147 km h

Salvatore Patruno ha perso la vita in un incidente a Trani, causato da un’eccessiva velocità. Un video pubblicato sui social mostra il momento prima dello schianto: l’auto, che correva a 147 kmh, attraversa una strada deserta. Pochi istanti dopo, l’auto si schianta contro un muretto. La registrazione rivela chiaramente come la velocità abbia influito sull’incidente. La scena si svolge in un tratto privo di altri veicoli, lasciando poco spazio a fraintendimenti.

Nell'incidente ha perso la vita il 32enne Salvatore Patruno. Il filmato, condiviso su Instagram, mostra in modo chiaro la sequenza dei fatti: l’auto in movimento, la velocità elevata, la strada deserta, e pochi secondi dopo l’impatto fatale contro il muretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Auto fuori strada a Trani, un morto e due feriti | In un video prima dello schianto la folle corsa a 140 km/hUn incidente stradale a Trani ha causato un morto e due feriti.

Vince Zampella, morto in un incidente il padre di Call of Duty: il video dello schiantoVince Zampella, noto per aver contribuito allo sviluppo della saga di Call of Duty e tra i protagonisti del settore degli sparatutto, è deceduto in un incidente stradale a Los Angeles.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente tra microcar e moto, morto Andrea Curti: in auto un 18enne col foglio rosa; È morto Davide Croci: aveva 28 anni il motociclista coinvolto nell’incidente a Colverde; Incidente sulla Pontina: perde il controllo della moto, morto 48enne; Schianto al lungomare Federico II di Svevia, 28enne muore nell’incidente.

Michele, morto a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Salva la 17enne che era con luiTragedia nella notte a Morciano (Rimini): per il ragazzo di Urbino, Michele Riglietti, non c’è stato nulla da fare. L’auto è finita nella scarpata in un canale. La giovane è riuscita a liberarsi dalle ... ilrestodelcarlino.it

Tragico incidente sulla Colombo, schianto fra auto e moto: morto un 61enneTerribile schianto a Roma, sulla Cristoforo Colombo, nella notte appena trascorso. Scontro fra auto e moto: morto un uomo di 61 anni. fanpage.it

Esplosione in casa, morto l'imprenditore Sergio Lippi E' morto nell'esplosione di stamattina avvenuta in una casa a Lombro di Corteno Golgi, il noto imprenditore Sergio Lippi. Dopo le 11 nella casa, dove si trovava, si è verificata una forte esplosione. Inutili i te - facebook.com facebook