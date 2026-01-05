L'Amazzonia va verso un nuovo clima ipertropicale | mai registrato sulla Terra da almeno 10 milioni di anni

Una recente ricerca internazionale segnala un cambiamento climatico senza precedenti in Amazzonia, che si dirige verso un clima “ipertropicale”, mai osservato negli ultimi diecimila anni. Gli esperti avvertono che, se le tendenze attuali continueranno, entro il 2100 queste condizioni potrebbero diventare più frequenti, con possibili impatti globali. Questa evoluzione rappresenta una sfida importante per l’equilibrio ambientale e la biodiversità della regione.

Un team internazionale mette in guardia sul futuro: entro il 2100 queste inedite condizioni climatiche potrebbero diventare molto più frequenti con effetti a livello mondiale.

Amazzonia verso l’ipertropicale: cosa accadrà a clima, biodiversità e alle nostre vite - Impatto degli estremi climatici e delle siccità caldeGli estremi climatici stanno ridisegnando il funzionamento della Foresta Amazzonica, introducendo ... assodigitale.it

L'Amazzonia sta entrando in uno stato ipertropicale: cosa significa? - Nei prossimi 100 anni la Foresta Amazzonica cambierà radicalmente: cos'è il clima ipertropicale e perché dovrebbe spaventarci tutti ... libero.it

Uno studio dell’Università di Berkeley, rivela che l’Amazzonia sta rapidamente evolvendo verso un nuovo regime climatico, definito come “ipertropicale”. Source: Sanders, R. (2025). A new 'hypertropical' climate is emerging in the Amazon. Berkeley News, Uni x.com

