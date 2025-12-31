Ammiraglio pure di terra | Tra sommergibili e arte Com’è profondo il mare visto dall’Oltrepò pavese
Giosuè Allegrini, ex capo ufficio storico della Marina Militare e direttore del Museo navale di La Spezia, vive tra l’Oltrepò pavese e il mare. La sua passione per sommergibili e arte si riflette in un modo di vedere il mondo che unisce profondità marina e cultura. In questa intervista, esploriamo il suo rapporto con il mare e il territorio, scoprendo come la sua esperienza arricchisca il paesaggio dell’Oltrepò.
Sempre, il quasi sessantenne ammiraglio Giosuè Allegrini, spesso imbarcato, già capo ufficio storico della Marina Militare, a Roma per 10 anni, e direttore del Museo navale di La Spezia, ha conservato la residenza a Lungavilla, nell’Oltrepò pavese di pianura. Perché? "Credo nelle radici di famiglia. Qui anch’io sono nato". Il mare che c’entra? "Il suo richiamo, che è quello misterioso dell’avventura, lo aveva sentito per primo il mio nonno materno, Tiziano Marchesi". Ribattezzato Tundra. "Sì, il comandante partigiano dell’omonima brigata. Avventurosissima, la sua vita tra mare e terre lontane, fin in Cina, romanzata da Mino Milani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
