Il governo ha firmato la proroga per il rigassificatore di Piombino, confermando che l’impianto rimarrà operativo. La decisione è stata ufficializzata con l’entrata in vigore del decreto. Il presidente della regione ha annunciato che si opporrà alla misura, dichiarando che darà battaglia. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

Alla fine il rigassificatore rimarrà a Piombino. È quanto emerge dal decreto entrato in vigore il 12 marzo, con cui Palazzo Chigi ha disposto che “allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione ”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il governo firma la proroga per il rigassificatore di Piombino. Giani: "Darò battaglia"

Articoli correlati

Piombino: “guerra” sul rigassificatore. Snam chiede la proroga. Giani: “Governo pensi a un altro porto”Snam ha richiesto la proroga dell’autorizzazione per la permanenza del rigassificatore Italis Lng nel porto di Piombino.

Piombino, Giani: “Non firmerò la proroga per il rigassificatore”“Io – ha concluso Giani – sono sempre commissario e quindi o mi revocato o non firmo alcuna continuità se nei giorni da qui all’approvazione del...

Una raccolta di contenuti su Il governo firma la proroga per il...

Piombino, la guerra in Iran accelera la permanenza del rigassificatoreIl governo inserisce la proroga dell’impianto nel decreto infrastrutture. Ma Giani: «Io non firmo» ... corrierefiorentino.corriere.it

Rigassificatore di Piombino, c’è la proroga del Governo: Resta lì. L’opposizione: E’ un blitzIl decreto Infrastrutture è in Gazzetta Ufficiale: l’impianto continuerà a operare nel sito in cui si trova, all’interno dello scalo portuale toscano. Le reazioni di Parito Democratico e Alleanza Verd ... lanazione.it