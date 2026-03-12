Golf la leva turistica che non ti aspetti | In Lombardia vale 185 milioni

Il golf rappresenta un settore importante per l'economia lombarda, con un valore stimato tra 165 e 185 milioni di euro, inclusi effetti diretti e di indotto. La regione, nota per le sue strutture dedicate a questo sport, registra un flusso di visitatori e un’attività significativa legata ai campi da gioco. I dati sono stati comunicati in una relazione pubblicata recentemente.

Milano 12 marzo - Il golf, in termini diretti e di indotto, vale tra 165 e 185 milioni di euro per l’economia lombarda. È questo il risultato principale dello studio ‘L’indotto del golf in Lombardia’, presentato all’evento di lancio del progetto ‘Open Horizon: Lombardia, Capitale del Golf’ voluto da Assolombarda, in collaborazione con Federgolf Lombardia e Confindustria Lombardia. Il golf in Lombardia. L’analisi del settore golfistico, realizzata da EY-Assolombarda, per la prima volta misura in modo sistematico il peso economico di uno sport spesso percepito come di nicchia ma che, nella regione più golfistica d’Italia, si rivela leva di turismo e indotto territoriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Golf, la leva turistica che non ti aspetti: “In Lombardia vale 185 milioni” Articoli correlati Whatsapp, la funzione che non ti aspetti e che cambia tutto: basta premere questo pulsanteWhatsApp, di proprietà di Meta, ha integrato diverse funzionalità basate su AI per ottimizzare l’esperienza degli utenti, ma non tutti gli... Leggi anche: Nokian Seasonproof 2, la gomma 4 stagioni che non ti aspetti Aggiornamenti e notizie su Golf la leva turistica che non ti... Temi più discussi: La Liguria del golf fa squadra: presentato il Programma 2026; Destination Torino: una nuova regìa per rafforzare l’identità di una destinazione; LOMBARDIA : Il golf in Lombardia vale tra 165 e 185 milioni di euro; Dal golf al pet-friendly: il Consiglio regionale sardo e l'arte di evitare le priorità. Turismo: la Liguria del golf si impegna a valorizzare i paesaggi del territorioLa Liguria del golf si impegna a valorizzare i paesaggi del territorio, con percorsi studiati per fare conoscere natura e panorami della regione.La Delegazione Regionale Liguria della Federazione ... liguria.bizjournal.it Golf/ La Liguria fa squadra: presentato il programma 2026Golf/ La Liguria fa squadra: presentato il programma 2026 ... msn.com Videolina. . C'è il golf nel futuro della nostra Regione se si mettesse a punto un piano di investimenti per realizzare dei nuovi impianti da gioco. Il servizio è di Giampaolo Cuccuru #Videolina #TgVideolina #UnioneSarda #GolfSardegna - facebook.com facebook