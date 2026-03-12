In Lombardia, il settore del golf muove tra 165 e 185 milioni di euro, secondo uno studio recente. La regione conta il maggior numero di circoli affiliati e tesserati nel paese, contribuendo a un aumento del turismo e dell’indotto economico legato a questa attività. I dati evidenziano come il golf rappresenti un settore importante per l’economia locale e il settore turistico.

Un nuovo studio ha rivelato che il settore del golf in Lombardia genera un impatto economico diretto e indiretto compreso tra 165 e 185 milioni di euro, posizionando la regione al primo posto nazionale per numero di circoli affiliati e tesserati. Questa analisi, condotta da EY-Assolombarda tra ottobre e novembre 2025, smonta l’idea dello sport come attività di nicchia, dimostrando invece come sia una leva cruciale per il turismo internazionale e lo sviluppo territoriale. I dati indicano che ogni euro investito nel sistema golfistico lombardo produce un ritorno significativo sulla filiera locale, toccando settori che vanno dall’hotellerie alla ristorazione fino ai trasporti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golf in Lombardia: 185 milioni e il boom turistico

Articoli correlati

Golf, la leva turistica che non ti aspetti: “In Lombardia vale 185 milioni”Milano 12 marzo - Il golf, in termini diretti e di indotto, vale tra 165 e 185 milioni di euro per l’economia lombarda.

Napoli, il boom turistico non accenna a fermarsi: nel 2025 registrate circa 15 milioni di presenze turisticheIl grande boom turistico che Napoli ha conosciuto in questi ultimi anni non accenna minimamente a placarsi: secondo uno studio condotto dal team di...

Una raccolta di contenuti su Golf in Lombardia 185 milioni e il boom...

Discussioni sull' argomento LOMBARDIA : Il golf in Lombardia vale tra 165 e 185 milioni di euro; Futuro Nazionale, oltre 200 persone all’incontro di Catania con Rossano Sasso.

Il golf in Lombarda vale tra 165 e 185 milioni di euro: lo studio EY-Assolombarda quantifica l’indottoLombardia primo polo golfistico d’Italia con 65 circoli e oltre 27.000 tesserati. Il turismo legato al golf genera tra 103 e 118 milioni di euro. i numeri del Golf alla presentazione del progetto di A ... affaritaliani.it

Golf, la leva turistica che non ti aspetti: In Lombardia vale 185 milioniLo studio di Assolombarda sul peso economico di uno sport percepito come di nicchia ma che tra campi, abbigliamento e attrezzature, grandi eventi e indotto genera un consistente giro d’affari ... msn.com

Videolina. . C'è il golf nel futuro della nostra Regione se si mettesse a punto un piano di investimenti per realizzare dei nuovi impianti da gioco. Il servizio è di Giampaolo Cuccuru #Videolina #TgVideolina #UnioneSarda #GolfSardegna - facebook.com facebook