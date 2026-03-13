il giardino diventa un musical i sogni di una famiglia al nuovo

’Il Giardino di Ferrara musical’ oggi, alle 21, al Teatro Nuovo. Il giardino di Ferrara è un musical ambientato nella nostra città durante il periodo delle leggi razziali. Racconta la storia di alcune famiglie di estrazione ebraica, una delle quali particolarmente abbiente, nonché del loro straordinario giardino privato visto come un microcosmo che racchiude un’intera esistenza. La narrazione è incentrata sulla giovinezza, sui sogni e sugli amori dei giovani protagonisti: Sergio, Shlomo, Ermanno, Cristiana, Giancarlo e Nicole. Ma le loro aspirazioni sono profondamente influenzate dall’avvento delle leggi razziali fasciste e dalle tragiche conseguenze della Seconda Guerra Mondiale su l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

