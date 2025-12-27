Al Sociale il tradizionale concerto di Capodanno Il musical La Fabbrica dei Sogni al Donizetti per salutare il 2025

Bergamo. Il 2026 si avvicina e la Fondazione Teatro Donizetti si prepara ad accoglierlo nel migliore dei modi con due appuntamenti ormai tradizionali. La sera del 31 dicembre, alle 22, al Teatro Donizetti i cantanti e i danzatori della Compagnia Bit presenteranno il musical La Fabbrica dei Sogni, un viaggio nel mondo di Alice, Aladin, Mary Poppins, La Sirenetta, La Bella e la Bestia in compagnia di Oniricus, il Mercante dei Sogni. Allo scoccare della mezzanotte, è previsto un brindisi nelle sale storiche del teatro. La mattina del primo giorno del 2026, il Teatro Sociale ospiterà alle 11 il tradizionale Concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica Italiana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Al nuovo teatro Verdi il tradizionale concerto di Capodanno Leggi anche: “Aladin”, al Donizetti il musical di Stefano d’Orazio con le musiche dei Pooh La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno; La Banda Sociale “E. Deflorian” torna in concerto tra Natale e Capodanno; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Capodanno con Unixono Orchestra. Si festeggia con il repertorio classico. Al Sociale il tradizionale concerto di Capodanno. Il musical “La Fabbrica dei Sogni” al Donizetti per salutare il 2025 - L'Orchestra Filarmonica Italiana protagonista del consueto appuntamento nel primo giorno del nuovo anno ... bergamonews.it

Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno - C on l’arrivo del nuovo anno, Bergamo e la sua provincia rinnovano una tradizione che unisce musica, comunità e bellezza: i « Concerti di Capodanno », non sono solo il momento dei buoni propositi e de ... ecodibergamo.it

Il tradizionale concerto di Capodanno (che ora sono due) - era un appuntamento consueto: nella tarda mattinata dell’1 gennaio, la televisione veniva accesa perché assistere al Concerto di Capodanno trasmesso da ... rockol.it

CAPODANNO 2026 Anche quest'anno si rinnova il tradizionale appuntamento per festeggiare l'arrivo del nuovo anno al Centro Sociale "San Rocco delle Piane" in Via Garibaldi a San Giovanni Teatino, promosso dal Circolo degli anziani. Per info e is - facebook.com facebook

Oltre 150 partecipanti alla XMas Head, tradizionale gara sociale della Canottieri Varese #in evidenza #canottieri varese #pier paolo frattini #canottaggio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.