Ironia leggerezza sogni e passioni Il ladro più famoso è al Verdi In scena il musical su Lupin

Venerdì sera, al Teatro Verdi di Montecatini, andrà in scena un musical dedicato a Lupin, il ladro più famoso e amato di sempre. L’appuntamento è alle 21. Sul palco, tra ironia e leggerezza, i protagonisti racconteranno sogni e passioni, portando il pubblico nel mondo affascinante di questo personaggio iconico.

Attenzione Montecatini: venerdì prossimo, dalle 21, il ladro più famoso (e amato) di sempre si aggirerà sul palcoscenico del Teatro Verdi. Arriva nella città termale, infatti, " Lupin il Musical ", la storia del ladro gentiluomo. Dopo il grande successo de 'La Famiglia Addams', la Compagnia della Corona porterà dalle nostre parti una produzione originale di teatro musicale: Lupin, appunto. Un musical con un cast di altissimo rango, guidato da Flavio Gismondi (Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante, Fame, Un posto al sole) nel ruolo del protagonista. In scena con lui, Umberto Scida (Rent di Nicoletta Mantovani, Il principe ranocchio, Jesus Christ Superstar di Piparo), Angelica Cinquantini (Casanova – Opera Pop di Red Canzian, I Cesaroni), Paolo Bianca (Aladin Disney Germania, Tanz der Vampire Germania, La Divina Commedia di Frisina) e Federica Basile (The Phantom of the Opera nel West End, La Divina Commedia di Frisina).

