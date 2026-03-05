Chirurgo sannita coinvolto nella morte del piccolo Domenico l’avvocato Petruzzi chiede l’intervento dell’OdM di Benevento

Un chirurgo di Benevento è stato coinvolto nella morte del piccolo Domenico, evento che ha suscitato grande scalpore. L’avvocato Petruzzi ha richiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici di Benevento. La vicenda ha avuto luogo a Nola e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, suscitando richieste di chiarimenti e azioni ufficiali. La notizia è stata diffusa in modo rapido e ha generato molte discussioni.

Non si è spenta l’eco del dolore dopo i funerali del piccolo Domenico: un pomeriggio di dolore che ha avuto come centro nevralgico Nola ma che si è propagato per tutto lo stivale. In tanti a dare l’ultimo saluto al piccolo guerriero e tra questi c’era anche l’avvocato Petruzzi che non ha mai abbandonato i genitori. Tante istituzioni presenti, compresa Giorgia Meloni che non ha voluto far mancare la sua vicinanza. E poi tante figure della politica campana, come l’onorevole Borrelli che, in un lungo post, ha raccontato la sua visita a casa della famiglia Caliendo in compagnia del vicepresidente della Commissione Sanità della Campania, Carlo Ceparano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chirurgo sannita coinvolto nella morte del piccolo Domenico, l’avvocato Petruzzi chiede l’intervento dell’OdM di Benevento Morte piccolo Domenico, i legali del chirurgo indagato: "Fatto di tutto per salvarlo"Dopo il momento delle lacrime arriverà il momento di stabilire se ci sono responsabilità per la morte del piccolo Domenico. Monaldi, morte del piccolo Domenico: tra gli indagati c’è un medico sannitaTempo di lettura: < 1 minutoE’ fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi per l’incidente...