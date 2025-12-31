La banda della ' marmotta' torna a colpire | assalto alla Banca Intesa Sanpaolo di San Severo

Nella notte tra il 31 dicembre 2025 e l'1 gennaio 2026, la banda della 'marmotta' ha preso di mira la filiale di Banca Intesa Sanpaolo a San Severo. Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di rapine simili avvenute recentemente, evidenziando la persistenza di questa minaccia nelle attività delle banche locali. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire i dettagli dell'evento.

Ultima notte del 2025 con l'ennesimo assalto alla sede di un istituto bancario. La banda della 'marmotta' è tornata a colpire, stavolta a San Severo, dove ignoti hanno assaltato la sede della Banca Intesa di San Severo. Il colpo sarebbe avvenuto alle prime ore del mattino di oggi, 31 dicembre.

Assalto al bancomat: ladri via con mille euro - Questa volta è finito nel mirino dei malviventi lo sportello bancomat della Banca Popolare Pugliese di Uggiano la Chiesa. trnews.it

Banda della 'marmotta' fa esplodere bancomat a Casoli - La banda della 'marmotta' torna a colpire in provincia di Chieti: nel mirino il bancomat della Bper di Casoli. ansa.it

La “banda della marmotta” ha colpito ancora la provincia di Lecce, ma questa volta l’assalto bancomat di fine anno non è andato come previsto, né come sperato dai ladri. - facebook.com facebook

