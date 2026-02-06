Nautica | 18° Economic Symposium a Monaco la sostenibilità ridefinisce il futuro del settore

Questa settimana a Monaco si tiene il 18° Economic Symposium dedicato alla nautica. Al centro del dibattito, la sostenibilità che sta cambiando il modo di pensare e costruire gli yacht. Gli operatori del settore discutono di come affrontare le sfide ambientali senza perdere di vista l’eccellenza e il lusso di sempre. La conferenza mette in evidenza come l’industria nautica stia diventando un laboratorio per le grandi transizioni in atto nel mondo.

Nel dibattito internazionale sul futuro, lo yachting occupa oggi una posizione singolare: un settore che incarna l'eccellenza e che, al tempo stesso, si configura come un laboratorio avanzato delle grandi transizioni ambientali ed economiche del nostro tempo. Il 18° Economic Symposium – La Belle Classe Superyachts dello Y acht Club de Monaco, appuntamento annuale che riunisce armatori, cantieri, designer, operatori finanziari, istituzioni e media internazionali, ha fotografato con chiarezza questo passaggio storico, collocando il 2035 non come un orizzonte lontano, ma come una variabile già incorporata nelle scelte industriali, finanziarie e progettuali di oggi.

