Pesca diritti e futuro del settore | confronto della Flai Cgil con i pescatori a Torre Guaceto

I pescatori della provincia di Brindisi si sono incontrati ieri a Torre Guaceto con i rappresentanti della Flai Cgil. L’obiettivo era discutere di pesca, diritti e di come affrontare il futuro del settore. La riunione si è svolta nel Centro Recupero Tartarughe Marine, con la partecipazione di molti pescatori che vogliono fare sentire la loro voce.

Un momento di confronto partecipato e concreto quello promosso ieri dalla Flai Cgil Brindisi con i pescatori della provincia, svoltosi a Torre Guaceto presso il Centro Recupero Tartarughe Marine.Un'occasione importante per ascoltare direttamente le difficoltà quotidiane di un settore strategico.

