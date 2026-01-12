Le 2.35 | inferno al grattacielo Rogo nel vano scale è il panico In 218 sfollati 21 restano intossicati

Un incendio nel vano scale di un grattacielo alle 2.35 ha provocato un incendio, creando panico tra gli oltre 200 sfollati. Ventuno persone sono rimaste intossicate, mentre altri hanno cercato aiuto attraverso i citofoni. L'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato per contenere il rogo e garantire la sicurezza degli occupanti. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente evidenzia l’importanza di misure di sicurezza efficaci negli edifici alti.

I primi inquilini ad accorgersi del fumo nel vano scale, s'attaccano disperatamente ai citofoni. Schiacciano i tasti della pulsantiera. Provano ad avvisare tutti, a lanciare l'allarme. "Via, via, uscite". L' incendio, intorno alle 2,35, parte da un contatore elettrico. In pochi istanti la nube nera s'arrampica in tutta la torre B del Grattacielo, nel cuore della zona Gad. È rapidissima. E raggiunge gli appartamenti. Alcuni stanno ancora dormendo quando vengono svegliati da vigili del fuoco e polizia. C'è chi fugge. Chi urla disperato. Non c'è il tempo neanche di indossare i vestiti. Un giovane egiziano corre all'impazzata per le scale, a bussare alle porte degli altri appartamenti e a dare l'allarme.

