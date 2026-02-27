Durante la quarta serata del Festival di Sanremo si esibiranno artisti come TonyPitony e Las Ketchup, interpretando cover di brani noti. È previsto anche il ritorno di Bianca Balti come co-conduttrice. La serata sarà dedicata alle esibizioni di cover, con vari artisti coinvolti in questa fase della manifestazione. La diretta andrà in onda come di consueto, con aggiornamenti in tempo reale.

Superato il giro di boa del terzo appuntamento, arriva per il Festival una delle serate più attese: quella delle cover. I duetti sono gara a parte, ma una bella esibizione potrebbe spostare il voto di qualche indeciso in vista della finale di domani. Tra gli ospiti sarà presente Vincenzo Schettini, professore di fisica celebre per i suoi contenuti virali sui social. La sua ospitata all’Ariston è accompagnata dalle polemiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli. Sul Suzuki Stage di Piazza Colombo ci sarà Francesco Gabbani mentre, come ogni sera, sulla Costa Toscana al largo di Sanremo è Max Pezzali a far cantare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, la diretta della quarta serata: è il momento delle cover. Da TonyPitony alle Las Ketchup, fino al ritorno di Bianca Balti co-conduttrice. Ecco che cosa succederà

Sanremo 2026, la scaletta della serata cover: Bianca Balti co-conduttrice e Francesco Gabbani ospite. Sul palco anche Francesca Fagnani, Belén Rodriguez e Cristina D’AvenaFrancesca Fangani, Belén Rodriguez, Cristina D’Avena e l’imprevedibile TonyPitony saranno solo quattro degli oltre trenta ospiti che si esibiranno...

Da Eva Herzigova a Megan Gale, fino a Bianca Balti, che torna al Festival venerdì 27 febbraio per la serata cover.Durante la terza serata del Festival di Sanremo, la top model Irina Shayk ha affiancato Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston.

