Mostre e incontri per San Francesco e Dante | Arte studio e dialogo | un anno di partecipazione
Nel 2025 Civitanova celebra l’Anno Francescano con una serie di mostre e incontri dedicati a San Francesco e Dante. Un ricco calendario di eventi che invita all’arte, allo studio e al dialogo, offrendo un’occasione unica per approfondire i due grandi simboli della cultura e della spiritualità italiana. Un anno di partecipazione attiva per riscoprire le radici e i valori che uniscono passato e presente.
Anno francescano, il 2025, per Civitanova nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del santo di Assisi. L’Associazione dantesca ha portato a compimento il progetto "Nacque al mondo un sole", su Dante e San Francesco. Convolti studiosi, enti, aziende, associazioni culturali, scuole, il Comune, l’associazione Arte, l’azienda Teatri, la Provincia picena dei frati cappuccini, il docente e poeta Davide Rondoni, lo storico dell’arte Stefano Papetti, il Banco Marchigiano, la tipografia Fioroni, l’Unitre, il complesso Divivaluce. "L’aspetto più importante di questo percorso – commenta Domenico Bartolini, presidente dell’Associazione dantesca – è questa collaborazione tra i soggetti che hanno sostenuto l’iniziativa da marzo a dicembre, con il coinvolgimento delle scuole superiori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Novembre di mostre. Incontri e confronti tra arte e scultura
Leggi anche: Un autunno d’arte tra mostre, incontri e grandi protagonisti
Mostre e incontri per San Francesco e Dante: Arte, studio e dialogo: un anno di partecipazione; Io sono qui, il pontificato di Papa Francesco in vignette; Assisi, presentata la mostra “Giotto e san Francesco; I Venerdì Del Disegno.
Mostre e incontri per San Francesco e Dante: "Arte, studio e dialogo: un anno di partecipazione" - Anno francescano, il 2025, per Civitanova nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del santo di Assisi. ilrestodelcarlino.it
Giotto e San Francesco. Una rivoluzione nell’Umbria del Trecento - L'Umbria celebra l'ottavo centenario della morte di san Francesco d'Assisi con un grande evento espositivo, in programma dal 14 marzo al 14 giugno 2026 alla Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia. itinerarinellarte.it
Nel 2026 una grande mostra su 'Giotto e san Francesco' - La Regione Umbria si prepara a celebrare l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi con un'iniziativa che unisce arte, cultura e spiritualità. ansa.it
Dal 9 al 18 gennaio 2026 torna la rassegna “Oltre le Vette” a Belluno con mostre, spettacoli, concerti, laboratori e incontri su montagna, scienza e neve. - facebook.com facebook
L'archeologia del Sinis da esportazione tra mostre, convegni e incontri scientifici. Fondazione Mont'e Prama: eventi a Barcellona, Atene, Lisbona e Osaka #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.