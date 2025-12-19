Nel 2025 Civitanova celebra l’Anno Francescano con una serie di mostre e incontri dedicati a San Francesco e Dante. Un ricco calendario di eventi che invita all’arte, allo studio e al dialogo, offrendo un’occasione unica per approfondire i due grandi simboli della cultura e della spiritualità italiana. Un anno di partecipazione attiva per riscoprire le radici e i valori che uniscono passato e presente.

© Ilrestodelcarlino.it - Mostre e incontri per San Francesco e Dante: "Arte, studio e dialogo: un anno di partecipazione"

Anno francescano, il 2025, per Civitanova nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del santo di Assisi. L’Associazione dantesca ha portato a compimento il progetto "Nacque al mondo un sole", su Dante e San Francesco. Convolti studiosi, enti, aziende, associazioni culturali, scuole, il Comune, l’associazione Arte, l’azienda Teatri, la Provincia picena dei frati cappuccini, il docente e poeta Davide Rondoni, lo storico dell’arte Stefano Papetti, il Banco Marchigiano, la tipografia Fioroni, l’Unitre, il complesso Divivaluce. "L’aspetto più importante di questo percorso – commenta Domenico Bartolini, presidente dell’Associazione dantesca – è questa collaborazione tra i soggetti che hanno sostenuto l’iniziativa da marzo a dicembre, con il coinvolgimento delle scuole superiori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Novembre di mostre. Incontri e confronti tra arte e scultura

Leggi anche: Un autunno d’arte tra mostre, incontri e grandi protagonisti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mostre e incontri per San Francesco e Dante: Arte, studio e dialogo: un anno di partecipazione; Io sono qui, il pontificato di Papa Francesco in vignette; Assisi, presentata la mostra “Giotto e san Francesco; I Venerdì Del Disegno.

Mostre e incontri per San Francesco e Dante: "Arte, studio e dialogo: un anno di partecipazione" - Anno francescano, il 2025, per Civitanova nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del santo di Assisi. ilrestodelcarlino.it