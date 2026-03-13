Il crollo di via Pagano una tragedia da non dimenticare | Giuseppe Siciliano esempio di dedizione

Sono trascorsi 27 anni dal crollo di via Pagano, un evento che ha causato la morte di Giuseppe Siciliano, caposquadra dei vigili del fuoco, il 11 marzo 1999 mentre cercava di estrarre persone dalle macerie. La sua vicenda rimane impressa nella memoria collettiva come esempio di dedizione nel servizio di emergenza. Nessun elemento di contesto o interpretazione viene aggiunto in questa introduzione.

Sono passati 27 anni, ma c'è chi non dimentica Giuseppe Siciliano, il caposquadra dei vigili del fuoco morto l'11 marzo 1999, mentre tentava di salvare persone tra le macerie dopo il crollo della palazzina di via Pagano. Una tragedia in cui persero la vita anche Salvatore Finocchio e Maria Gugliotta, suoceri del pompiere. Due anni fa Siciliano è stato insignito della medaglia d'argento al valor civile e riconosciuto “vittima del dovere”. A lui, nel novembre del 2017, il Comando dei vigili del fuoco ha intitolato la sede distaccata di Corleone mentre il Comune di Palermo, riconoscendo il gesto eroico compiuto da un proprio "figlio", ha dato il suo nome della villetta presente nei paraggi del luogo del crollo che ne causò la morte. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

