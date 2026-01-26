In un incidente a Pertegada, in provincia di Udine, un uomo è stato investito da un'auto e ha perso la vita, finendo nel canale accanto alla strada. La scena, di grande impatto, ha suscitato cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragedia nel tardo pomeriggio a Pertegada, in provincia di Udine, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto e sbalzato in un canale che costeggia la strada. L’incidente è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto con il veicolo è stato violento e ha fatto finire la vittima nell’acqua, rendendo immediatamente critiche le sue condizioni. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi sanitari inviati dalla Sores Fvg, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. I pompieri hanno provveduto al recupero dell’uomo dal canale, mentre il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di primo soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Travolto in pieno, il corpo vola nel canale: orrore in Italia, la scena è agghiacciante

Approfondimenti su Pertegada Udine

Nelle zone rurali italiane, il silenzio della notte avvolge le strade spopolate, creando un’atmosfera di quiete e solitudine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pertegada Udine

Argomenti discussi: Incidente nel Casertano, uomo travolto in pieno sulla Provinciale: corsa in ospedale; Il pedone investito a Porta Nuova: Francesco Benedetti, 59 anni, non ce l'ha fatta a cinque giorni dall'incidente; Agenti travolti sull’A25, il poliziotto-sindaco: Noi, vivi per miracolo; Savignone: muore travolto da furgone mentre attraversa la strada.

Pedone travolto da un'auto finisce in un canale pieno d'acqua e muore sul colpoLa vittima è un 59 enne di Precenicco che stava tornando a casa. L'incidente sulla provinciale che porta a Lignano, un rettilineo non illuminato tra i campi ... rainews.it

Agenti travolti sull’A25, il poliziotto-sindaco: «Noi, vivi per miracolo»L’incidente PRATOLA PELIGNA «Sono stati secondi che sono sembrate ore, interminabili. Ho avuto paura e la paura è diventata terrore quando ho visto il mio collega a ... ilmessaggero.it

#Incidente nel #Casertano, uomo travolto in pieno sulla Provinciale: corsa in ospedale | https://shorturl.at/7fHIu facebook