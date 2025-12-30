Massacrata Era scomparsa da settimane il corpo ritrovato così | l’annuncio agghiacciante

Nella zona costiera della California, sono stati rinvenuti i resti di Erica Fox, triatleta di 55 anni scomparsa da circa una settimana. L’intera comunità è rimasta colpita dall’annuncio, che descrive il corpo ritrovato in condizioni molto gravi. La vicenda solleva interrogativi sulla sua scomparsa e sulle circostanze del ritrovamento, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

Dramma negli Stati Uniti, dove su una spiaggia della California sono stati ritrovati i resti di Erica Fox, triatleta di 55 anni scomparsa da circa una settimana. Il ritrovamento è avvenuto lungo la costa a nord-ovest di Santa Cruz, mettendo fine a giorni di ricerche e apprensione. La donna era sparita dopo aver partecipato a una nuotata in mare aperto con un gruppo partito da Lovers Point, vicino a Monterey. Secondo le prime ricostruzioni, Fox non sarebbe mai tornata a riva, facendo scattare immediatamente l’allarme tra gli altri nuotatori. Come riporta il quotidiano The Guardian, l’uscita in mare risale al 21 dicembre e coinvolgeva una decina di persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

