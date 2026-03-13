Il presidente della Repubblica ha convocato questa mattina al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa, presiedendolo personalmente. La riunione si è concentrata sulla posizione dell’Italia riguardo al conflitto in Iran, con un comunicato che afferma che il paese non parteciperà alla guerra. Inoltre, si segnala la possibilità di iniziative terroristiche legate alla situazione nel paese.

Dopo anni, a fronte del conflitto in Iran, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa e lo ha presieduto questa mattina al Quirinale. Al termine dell’incontro è stata diramata una nota nella quale si specifica che “nell'attuale contesto di instabilità - irresponsabilmente aperto dall'aggressione della Russia” all'Ucraina, l’Italia “è impegnata a ricercare e sostenere ogni sforzo che riporti in primo piano la via negoziale e diplomatica”. Il Consiglio, nel pieno rispetto dell’ Articolo 11 della Costituzione, “esprime forte preoccupazione per il moltiplicarsi di conflitti, in particolare nell'area mediterranea e nel Medio Oriente, dove sono in gioco i nostri interessi strategici vitali”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Consiglio Supremo: “Italia non prenderà parte alla guerra. Rischi di iniziative terroristiche”

Consiglio Supremo

