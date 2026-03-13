Il Consiglio supremo di difesa al Quirinale | L’Italia non è in guerra Sì all’uso delle basi secondo gli accordi internazionali

Il Consiglio supremo di difesa si è riunito al Quirinale per discutere la situazione attuale. Durante l’incontro è stato ribadito che l’Italia non è in guerra e che l’uso delle basi militari avviene nel rispetto degli accordi internazionali. La riunione si è concentrata sulla gestione delle crisi in Medioriente e sulle eventuali azioni da intraprendere, senza tuttavia entrare nel dettaglio delle decisioni prese.

Lo scenario di crisi in Medioriente, l’impegno diplomatico, l’utilizzo delle basi, il rischio di guerre ibride, la messa in sicurezza dei nostri connazionali, Il nodo dello Stretto di Hormuz, il rischio terrorismo, il sostegno ai Paesi del Golfo sotto la rappresaglia iraniana, l’attacco alla base italiana di Erbil. Questi i temi principali affrontati dal Consiglio supremo di difesa (oltre due ore e mezzo di lavori) che si è riunito al Quirinale. E ha confermato che l’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra. Al tavolo presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, i ministri Tajani, Piantedosi, Crosettoi, Giorgetti, Urso, il Capo di Stato maggiore della difesa, Generale Luciano Portolano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Consiglio supremo di difesa al Quirinale: “L’Italia non è in guerra. Sì all’uso delle basi secondo gli accordi internazionali” Articoli correlati Leggi anche: Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali» Consiglio Supremo di Difesa, Mattarella annuncia: “Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi”Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa. 20 ottobre 2011 un imperdonabile errore dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Tutto quello che riguarda Consiglio supremo Temi più discussi: Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa. Cos'è, chi ne fa parte e quali compiti ha; Mattarella convoca Consiglio supremo difesa: cos'è e chi ne fa parte; Medio Oriente: Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa; A rapporto da Mattarella. Convocato (in anticipo) il Consiglio superiore di Difesa. Il Consiglio Supremo di Difesa: Grave preoccupazione per lo scenario di crisi in Medio OrienteGrande preoccupazione è stata espressa dal Consiglio Supremo di Difesa per lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell'azione militare degli Stati Uniti e ... ansa.it Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali»L'Italia «non partecipa né prendera parte alla guerra» in Iran. In più c'è «grande preoccupazione» per «lo scenario di crisi che ... ilmattino.it Il Consiglio Supremo di Difesa, organo costituzionale italiano che si occupa delle questioni fondamentali relative alla sicurezza e alla difesa dello Stato, presieduto dal presidente della Repubblica e composto dalle principali cariche politiche e militari dello Sta - facebook.com facebook In quasi ogni foto Tajani ride. Consiglio Supremo di Difesa x.com