Consiglio Supremo di Difesa Mattarella annuncia | Italia non entra in guerra uso basi USA secondo accordi

Il Presidente della Repubblica ha convocato questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa, nel quale si è deciso che l’Italia non entrerà in guerra. Durante l’incontro, si è anche stabilito di utilizzare le basi militari statunitensi presenti nel paese, in conformità con gli accordi esistenti. La riunione ha coinvolto i principali vertici militari e istituzionali del paese.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa. Nel comunicato finale si specifica che l'Italia "non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il Presidente del Consiglio in Parlamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

