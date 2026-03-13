Iran il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella | Italia non parteciperà a guerra uso basi in rispetto accordi internazionali

Il Consiglio Supremo di Difesa si è riunito sotto la guida del presidente della Repubblica italiana. Durante l'incontro, si è ribadito che l'Italia non intende partecipare alla guerra in Iran e che utilizzerà le basi militari esclusivamente nel rispetto degli accordi internazionali. La riunione è avvenuta in un momento di crescente preoccupazione per la situazione di crisi nella regione.

L'Italia «non partecipa né prendera parte alla guerra» in Iran. In più c'è «grande preoccupazione» per «lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell'azione militare degli Stati Uniti e di Israele». Lo si legge nel documento finale della riunione del Consiglio Supremo di Difesa che ha analizzato «i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell'intera regione del vicino medio Oriente e nell'area del Mediterraneo». Una riunione presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la premier Giorgia Meloni, diversi ministri, l sottosegretario alla... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali» Articoli correlati Consiglio Supremo di Difesa, Mattarella annuncia: “Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi”Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa. Leggi anche: Consiglio supremo di difesa: “L’Italia non è in guerra. Ok alle basi secondo gli accordi”. Ma grande preoccupazione Una selezione di notizie su Consiglio Supremo di Temi più discussi: Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa. Cos'è, chi ne fa parte e quali compiti ha; Mattarella convoca Consiglio supremo difesa: cos'è e chi ne fa parte; Medio Oriente: Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa; Iran, il presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa venerdì: cosa significa. Iran, il Consiglio Supremo di Difesa riunito da Mattarella: «Italia non parteciperà a guerra, uso basi in rispetto accordi internazionali»L'Italia «non partecipa né prendera parte alla guerra» in Iran. In più c'è «grande preoccupazione» per «lo scenario di crisi che ... ilmattino.it Iran, il Consiglio Supremo di Difesa: Preoccupazione per gli effetti destabilizzanti della crisiDa X Quirinale Il Consiglio Supremo di Difesa presieduto dal Capo dello Stato Sergio ... msn.com Il Consiglio Supremo di Difesa, organo costituzionale italiano che si occupa delle questioni fondamentali relative alla sicurezza e alla difesa dello Stato, presieduto dal presidente della Repubblica e composto dalle principali cariche politiche e militari dello Sta - facebook.com facebook Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha presieduto oggi al Quirinale il Consiglio supremo di difesa che ha analizzato la crisi avviata dall'azione militare di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, esprimendo grave preoccupazione per gli effetti destabilizz x.com