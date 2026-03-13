Il consigliere comunale Caruso sta per lasciare il centrodestra le liste decisive nei Quartieri

Il consigliere comunale Giovanni Caruso, legato alla Democrazia Cristiana, sta per annunciare ufficialmente domenica pomeriggio la sua decisione di lasciare il centrodestra. La sua lista, considerata decisiva nei sette Quartieri, potrebbe decidere di sostenere in modo autonomo Federico, il candidato al Comune, e di allontanarsi dalla coalizione di Marcello Scurria, che sostiene il sindaco uscente.

Scurria annuncia il passaggio dell'esponente politico a sostegno di Basile, alla Quarta circoscrizione Cucinotta della Lega attende l'imprimatur ufficiale. Forza Italia a bocca asciutta Domenica pomeriggio la decisione sarà resa ufficiale. Il gruppo del consigliere comunale Giovanni Caruso, legato alla Dc, potrebbe lasciare la coalizione di centrodestra e il candidato sindaco Marcello Scurria per sostenere in particolare tra i sette Quartieri e con una lista al Comune Federico Basile di Sud chiama Nord. Lo stesso Scurria sui social ha annunciato l'addio di Caruso dalla coalizione che segue di 24 ore quello della consigliera Rosaria Di Ciuccio da Forza Italia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

La Dc messinese sta per lasciare il centrodestra, le liste di Centro decisive nei QuartieriScurria annuncia il passaggio della Democrazia cristiana a sostegno di Basile, tra i Quartieri al Quarto Cucinotta della Lega attende l'imprimatur...

Al via il viaggio della sindaca e della giunta comunale nei quartieri per disegnare insieme il futuro della cittàRiccione si prepara a scrivere una nuova e fondamentale pagina della sua storia urbana insieme ai riccionesi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il consigliere comunale Caruso sta per...

Temi più discussi: Il consigliere comunale Caruso sta per lasciare il centrodestra, le liste di Centro decisive nei Quartieri; Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, si riunisce il Consiglio Comunale; Provinciali Cosenza, oggi è il giorno della sfida tra Franz Caruso e Biagio Faragalli – LISTE; Referendum giustizia, il consigliere di Capannori Domenico Caruso: Ecco perché andare a votare per il sì.

Elezioni Comunali Messina, anche Giovanni Caruso verso la candidatura con De Luca e Basile. Scurria: il mercato continuaDopo Mirko Cantello e Sara Di Ciuccio, il centrodestra perde un altro consigliere comunale. Giovanni Caruso, che rappresenta la Dc a Palazzo Zanca, sarebbe in procinto di passare con De Luca e Basile ... strettoweb.com

Il Sindaco Franz Caruso incontra i tifosi del Cosenza: E’ arrivata l’ora che Guarascio lasciIl sindaco di Cosenza Franz Caruso durante l'incontro di ieri con i tifosi: Coinvolgeremo il Presidente della Provincia, i sindaci ed anche il Prefetto ... cosenzapost.it

L'assessore Caruso e 1300 studenti di 13 scuole secondarie hanno ascoltato al Miv le parole dei ragazzi di Kairos guidati da don Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria. E c'era anche il cantante protagonista dei disordini in centro a Varese poche s - facebook.com facebook

The Italian national anthem performed by Mimì Caruso and Ginevra Nervi! #MilanoCortina2026 #Paralympics #OpeningCeremony #SaveTheBestForLast x.com