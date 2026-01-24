Al via il viaggio della sindaca e della giunta comunale nei quartieri per disegnare insieme il futuro della città

Da riminitoday.it 24 gen 2026

La sindaca e la giunta comunale hanno avviato un percorso nei quartieri della città, volto a raccogliere idee e prospettive per il futuro di Riccione. Un’occasione di confronto diretto con i cittadini per condividere progetti e soluzioni che contribuiscano a migliorare la qualità della vita urbana. Questo percorso mira a rafforzare il rapporto tra amministrazione e comunità, costruendo insieme un futuro più sostenibile e inclusivo per Riccione.

Riccione si prepara a scrivere una nuova e fondamentale pagina della sua storia urbana insieme ai riccionesi. Attraverso il ciclo di incontri pubblici denominato “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, che prenderà il via il prossimo 3 febbraio per concludersi il 9 aprile, la sindaca Daniela.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

