Il coniglio i pedoni e la scacchiera | la metafora di Favia per conquistare Bologna

Giovanni Favia ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Bologna, sfidando l’attuale amministrazione di Matteo Lepore. Con lui ci sono Alberto Forchielli, Alberto Zanni e Vincenzio Fazio, pronti a presentare una proposta politica. La campagna elettorale si concentra sulle prossime elezioni comunali, con Favia che continua a portare avanti il suo progetto di candidatura.

Giovanni Favia continua la corsa a Palazzo d'Accursio e sfida Matteo Lepore, insieme ad Alberto Forchielli, Alberto Zanni e Vincenzio Fazio. Il leader della lista civica "Uniti per Bologna" ha ufficializzato l’appuntamento che segnerà l’inizio della mobilitazione elettorale: la campagna partirà ufficialmente il prossimo 28 marzo, alle ore 15.30, presso il Centro Congressi di Sette Gold in via dell’Arcoveggio. “Da lì inizierà la lunga maratona che ci porterà alle elezioni del 2027”, ha annunciato Favia sui social, lanciando un appello alla mobilitazione: “Invitate chi ha dubbi, chi è scettico, chi non si muove mai dal divano”. Il cuore del progetto "Uniti per Bologna" sembra risiedere nella capacità di fare massa critica: “Solo uniti possiamo incidere e scrivere una nuova storia per Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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