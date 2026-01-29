La magia della scacchiera

La passione per gli scacchi non si ferma. Una giocatrice italiana si ispira a Bobby Fischer e si confronta con i grandi come Kasparov e Carlsen. Nonostante la giovane età, è già considerata una leggenda nel mondo degli scacchi.

Il suo idolo è Bobby Fischer, fra i grandi di questo sport, in mezzo ad altri miti quali Kasparov e Carlsen, ma lei stessa può essere inserita a pieno titolo nel Pantheon degli scacchi, disciplina di cui ancora oggi è una leggenda. Nove campionati nazionali vinti, prima donna maestro in Italia, per sette volte alle Olimpiadi scacchistiche sono i numeri di questa carriera eccezionale, che racconterà giovedì alle 19.30 nella cornice del Pin al Centro Allende della Spezia, in occasione di un nuovo appuntamento di 'Storie di successo', il format ideato da Stay Tuned con la verve di Willy Ceroni in veste di presentatore.

