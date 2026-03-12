Al Teatro Romano di Benevento | Trame di Storia | La Via Appia e i Paesaggi del Sannio

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2026, promossa dal Ministero della Cultura, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento e la Direzione Regionale Musei Nazionali Campania organizzano congiuntamente l’evento “Trame di Storia: La Via Appia e i Paesaggi del Sannio”, in programma sabato 14 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso il Teatro Romano di Benevento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di confronto sul tema della tutela, della valorizzazione e della trasformazione del paesaggio, inteso come patrimonio vivo e identitario della comunità. Professionisti, istituzioni, accademici e rappresentanze delle scuole saranno coinvolti in un dialogo interdisciplinare dedicato alla qualità delle trasformazioni territoriali e alla consapevolezza dei luoghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

