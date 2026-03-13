Anne Teresa De Keersmaeker, nota coreografa e danzatrice belga, vincitrice del Leone d’Oro nel 2015 a Venezia, è al centro di un nuovo progetto artistico intitolato

Anne Teresa De Keersmaeker, Leone d’Oro veneziano 2015, “la ragazza terribile” delle Rosas, da quando il suo quartetto di “guerriere” debuttò in “ Rosas danst Rosas ” a Bruxelles nel 1983; aveva allora 23 anni; ora cinque generazioni ormai lo hanno danzato; Beyoncé lo ha “copiato” nel suo “Countdown”. A 64 anni l’ispida Anne Teresa, stavolta, ha creato con Radouan Mriziga, suo ideale “figlio del Mediterraneo”, un quartetto di uomini, molto diversi tra loro, per origine e forma, dal titolo ” Il cimento dell’armonia e dell’inventione ”, un nuovo capolavoro nato decostruendo e ricostruendo le “ Quattro stagioni ” di Vivaldi, con il pregiato ensemble Gli Incogniti, e analizzando la partitura con la violinista Amandine Beyer, in arrivo il 13 al Teatro Grande di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Cimento dell’Armonia : "Questa musica ci sfida"

REGGIO EMILIA – «Dovremmo considerare ogni giorno perso, se non abbiamo ballato almeno una volta». Questa affermazione di Anne Teresa De Keersmaeker (ballerina e coreografa belga di fama mondiale, fon ...

Con Il Cimento dell'Armonia e dell'Inventione, in scena al Teatro Valli di Reggio Emilia l'11 marzo, Anne Teresa De Keersmaeker e Radouan Mriziga intraprendono un'esplorazione coreografica sulle Quatt ...

