Armonia musica e ospiti per il rito d’inverno che accende la spiaggia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORTO CESAREO - C’è un momento preciso, nel cuore dell’inverno, in cui la spiaggia smette di essere vuota e torna a respirare. Non ha un’ora scritta sul programma, ma coincide con il tramonto del 26 dicembre. È lì che comincia Armonia, l’evento simbolo che ogni anno Dune Ritual Beach dedica alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

armonia musica e ospiti per il rito d8217inverno che accende la spiaggia

© Lecceprima.it - Armonia, musica e ospiti per il rito d’inverno che accende la spiaggia

Leggi anche: Aperitivo all’italiana: il rito sociale che conquista il mondo e accende il dibattito

Leggi anche: Comunicato Stampa: “Attaccato alla musica”, il romanzo che trasforma il fragore della guerra in armonia civile

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

PORTO CESAREO “ARMONIA”, Il rito d’inverno che accende la spiaggia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.