Cimento dell' Epifania con saluto della sindaca Salis | Ci vuole una bella tempra

Martedì 6 gennaio 2026, si è svolta la 36ª edizione del Cimento dell'Epifania presso le acque antistanti la Sportiva Sturla. La sindaca Salis ha sottolineato l'importanza di affrontare questa tradizione con determinazione, affermando:

Nella mattina di martedì 6 gennaio 2026, nello specchio acqueo antistante la Sportiva Sturla, si è svolta la 36a edizione del Cimento dell'Epifania.Una cinquantina le donne e gli uomini di ogni età e abilità, che si sono tuffati in mare: veri e propri temerari, capaci di andare oltre il freddo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

