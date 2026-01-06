Cimento dell' Epifania con saluto della sindaca Salis | Ci vuole una bella tempra
Martedì 6 gennaio 2026, si è svolta la 36ª edizione del Cimento dell'Epifania presso le acque antistanti la Sportiva Sturla. La sindaca Salis ha sottolineato l'importanza di affrontare questa tradizione con determinazione, affermando:
Nella mattina di martedì 6 gennaio 2026, nello specchio acqueo antistante la Sportiva Sturla, si è svolta la 36a edizione del Cimento dell'Epifania.Una cinquantina le donne e gli uomini di ogni età e abilità, che si sono tuffati in mare: veri e propri temerari, capaci di andare oltre il freddo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
