A Roma, alla Medina Art Gallery in Via Merulana 220, si svolge la mostra personale dell'artista serba Aleksandra Stefanovi, intitolata

Cosa: The Cycle of Dragonflies, mostra personale dell’artista serba Aleksandra Stefanovi?.. Dove e Quando: Medina Art Gallery, Via Merulana 220, Roma. Dal 17 al 23 aprile 2026.. Perché: Un’esplorazione poetica della trasformazione interiore attraverso il simbolismo della libellula e armonie cromatiche oniriche.. La primavera romana si tinge di introspezione e simbolismo con l’arrivo di una nuova proposta espositiva nel cuore del rione Monti. Dal 17 al 23 aprile 2026, gli spazi della Medina Art Gallery ospitano The Cycle of Dragonflies, la prima personale nella Capitale dell’artista serba Aleksandra Stefanovi?. La mostra, curata da Lilly Randzio, non è soltanto una rassegna di opere pittoriche, ma si configura come un vero e proprio diario visivo che documenta un percorso di rinascita personale e artistica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il ciclo delle libellule: la metamorfosi di Stefanovi? a Roma

