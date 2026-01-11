Vi racconto il Giardino delle Metamorfosi.

Il 20 gennaio, presso lo Spazio Gangemi di via Giulia a Roma, si terrà la presentazione del volume

Martedì 20 gennaio, nello storico Spazio Gangemi di via Giulia a Roma, si terrà la presentazione del volume " Il Giardino delle Metamorfosi " di Rita Costi, edito da Gangemi Editore. Intervengono, oltre all’autrice, Claudio Strinati, Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca, tra i più autorevoli storici dell’arte italiani e massimo esperto del Seicento, noto anche per aver ideato nel 2010 la celebre mostra su Caravaggio alle Scuderie del Quirinale, tra le più visitate di sempre nel nostro Paese, e Luca Ribichini, architetto e Professore associato in Disegno dell’Architettura presso l’Università di Roma “La Sapienza”, docente nei Master e nel Dottorato del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura (DSDRA), collaboratore stabile di istituzioni quali il MAXXI, l’Accademia di San Luca, i Musei Vaticani e l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

