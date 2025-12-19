Leonora Carrington vedeva nella metamorfosi una forma di conoscenza profondamente politica, un modo per esplorare e trasformare le identità. In questo nuovo numero di Linkiesta Etc, affrontiamo il tema delle identità attraverso prospettive che sfidano i confini e le convenzioni, invitando a riflettere sui processi di cambiamento e sulle molteplici sfaccettature dell'essere. Disponibile in edicola e negli spazi di viaggio di tutta Italia.

© Linkiesta.it - Per Leonora Carrington, la metamorfosi era la più politica delle forme di conoscenza

Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema delle identità, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Ci sono artisti che non appartengono al proprio tempo, ma lo attraversano come presenze eccentriche, lasciando dietro di sé visioni e fratture. Leonora Carrington è una di loro. Nata nel 1917 nel Lancashire, figlia di un industriale e di una irlandese, cresce in una famiglia ordinata e convenzionale, dove la fantasia è disobbedienza. La ribellione, per lei, prende subito la forma dell’immaginazione: scrive storie di animali, disegna donne con ali di cavallo, inventa mondi paralleli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

