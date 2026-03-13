Il centrodestra ha finalmente deciso | Filippo Boscagli candidato unico

Il centrodestra lecchese ha annunciato ufficialmente Filippo Boscagli come candidato sindaco per le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. Carlo Piazza sarà invece il vicesindaco in caso di vittoria della coalizione. La decisione è stata comunicata dopo le riunioni tra i rappresentanti delle forze politiche che compongono la coalizione.

La scelta ricade sul candidato di Fratelli d'Italia: Carlo Piazza vicesindaco in caso di vittoria. Nella coalizione anche Forza Italia, Noi Moderati e Udc: "Scelta unanime per dare un governo capace alla città" Il centrodestra lecchese ha finalmente sciolto le riserve. Filippo Boscagli sarà il candidato sindaco della coalizione alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, mentre Carlo Piazza ricoprirà il ruolo di vicesindaco in caso di vittoria. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi attraverso una nota congiunta firmata da tutti i partiti della coalizione: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc. "Il... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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