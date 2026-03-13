Il Cda di Ferretti contro l' Opa | Non è equa e congrua per gli azionisti indipendenti

Il consiglio di amministrazione di Ferretti ha espresso il proprio rifiuto all'offerta pubblica di acquisto parziale presentata da Kkcg Maritime, controllata dal miliardario ceco Karel Komàrek, che attualmente possiede il 14,5% delle azioni. L'Opa mirava ad acquisire ulteriori quote fino al 29,9% della società, con sede in via Ansaldo a. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal cda, che ha giudicato l'offerta non equa e congrua per gli azionisti indipendenti.

Il Cda, in una nota, ritiene che l’offerta proposta “non sia equa e ragionevole per gli azionisti indipendenti”, vale a dire “gli azionisti di Ferretti diversi dall’offerente e dalle persone che agiscono di concerto con l’offerente”. Inoltre lo stesso Cda ritiene che “il corrispettivo dell’offerta non sia congruo sotto il profilo finanziario, pertanto, raccomanda agli azionisti di non aderire all’offerta”. Il Cda ha fatto suo, sempre dalla nota di Ferretti, il giudizio dell’ “Independent Board Committee”, che ha espresso appunto la raccomandazione a non aderire e giudicata non equa e non congrua l’opa. E’ quanto stato deciso nel consiglio di amministrazione di Ferretti che si è riunito ieri, giovedì, con l’astensione di Piero Ferrari e Alberto Galassi, mentre era assente giustificato Stefano Domenicali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

