Scorrimento graduatorie e idonei | anche il Consiglio di Stato dà ragione alla linea del governo Meloni
Recenti pronunce del Consiglio di Stato confermano la posizione del governo Meloni riguardo all’utilizzo prioritario delle graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici. Le sentenze rafforzano la legittimità di questa prassi, evidenziando un orientamento uniforme della giustizia amministrativa su questa questione. Queste decisioni rappresentano un aggiornamento importante nel panorama delle procedure concorsuali, contribuendo a chiarire le modalità di gestione delle graduatorie e dei candidati idonei.
Arrivano due importanti sentenze della giustizia amministrativa che danno ragione al governo Meloni per l’utilizzo preminente delle graduatorie degli idonei nei concorsi. Mentre si attende una nuova circolare del ministro della funzione pubblica, Paolo Zangrillo. Scorrimento graduatorie, il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha consolidato l’orientamento favorevole allo scorrimento delle graduatorie degli idonei, riconoscendo il diritto all’assunzione quando l’Amministrazione decide di coprire posti vacanti. Il massimo organo della giustizia amministrativa, pur analizzando la giurisdizione, conferma con la sentenza n 390 2025, l’obbligo di tutelare le aspettative dei candidati idonei, specialmente in casi di nuovo reclutamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
